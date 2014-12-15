中国将帮助塞尔维亚建设350兆瓦火电机组--媒体

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透贝尔格莱德12月14日 - 塞尔维亚Kostolac煤电厂的经理对当地媒体称，中国和塞尔维亚下周将签署价值超过6亿美元的协议，为该电厂新建发电机组。这是该国老化的能源基础设施行业20多年来获得首笔重大投资。
电厂经理Dragan Jovanovic对Pink Television电视台表示，协议将在12月16和17日的中国与中东欧领导人峰会间隙签署，该会议在贝尔格莱德举行。
中国投资者愈发看重巴尔干半岛的能源项目，他们扩大业务，而且比欧洲同业更愿意承担风险。该地区因与欧盟的联系以及存在价格上涨空间，因此具有良好的获利前景。
项目包括建设一个新的350兆瓦(MW)发电机组，并对附近的Drmno煤矿扩产。Jovanovic说需要五年才能完工。
他说中国将为该项目提供6.08亿美元贷款，偿还期20年，包括七年宽限期，固定年利率为2.5%。
塞尔维亚政府和国有电力公司Elektroprivreda Srbije(EPS)提供剩余的1.07亿美元资金。
EPS已经投入12.5亿美元对Kostolac电厂进行升级改造，资金由中国进出口银行2544.HK提供，设备由中国机械设备工程股份有限公司(1829.HK)供应。
由于技术老化，该电厂的B1和B2发电机组不能满负荷运转，改造后将增加发电量，延长机组使用寿命并降低温室气体排放。
塞尔维亚三分之二的电力来自老化的火电厂，其余来自水力发电。该国亟需改造能源基础设施以满足需求增长。
由于今年5月的一次洪水淹没了给该电厂供应的煤矿，该国能源业一直捉襟见肘，迫使塞尔维亚进口电力和煤炭弥补能源缺口。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。