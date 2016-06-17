中国和塞尔维亚签双边本币互换协议 规模为15亿人民币--中国央行

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京6月17日 - 中国央行周五表示，中国央行与塞尔维亚国家银行今日签署双边本币互换协议，互换规模为15亿元人民币（270亿塞尔维亚第纳尔），有效期三年，经双方同意可以展期。
央行网站新闻稿称，互换协议的签署有利于便利双边贸易和投资，加强两国金融合作。
中国国家主席习近平本周对塞尔维亚和波兰进行国事访问，外交人士表示，预计将签署从贸易到民航等领域的一系列协议。当前中国寻求扩大在中东欧的存在。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。