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中国财经 | 2016年 6月 17日 星期五 17:23 BJT

中国和塞尔维亚签双边本币互换协议 规模为15亿人民币--中国央行

路透北京6月17日 - 中国央行周五表示，中国央行与塞尔维亚国家银行今日签署双边本币互换协议，互换规模为15亿元人民币（270亿塞尔维亚第纳尔），有效期三年，经双方同意可以展期。

央行网站新闻稿称，互换协议的签署有利于便利双边贸易和投资，加强两国金融合作。

中国国家主席习近平本周对塞尔维亚和波兰进行国事访问，外交人士表示，预计将签署从贸易到民航等领域的一系列协议。当前中国寻求扩大在中东欧的存在。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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