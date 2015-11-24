中国服务业强劲难抵制造业放缓的影响--旧金山联储报告

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透旧金山11月23日 - 美国旧金山联邦储备银行周一发表的一份研究报告指出，中国服务业强劲增长带来的对进口商品的需求，远不能抵消制造业放缓的影响。
中国领导人本月稍早表示，将确保未来五年的经济增长率不低于6.5%，增长动力将多数来自服务业。与此同时，制造业增长有所放缓，从而压低进口。
“服务业的强势表现不太可能为向中国出口大宗商品的国家带来太大帮助，”撰写该报告的旧金山联储经济学家Mark Spiegel表示。
研究报告称，这对于澳洲和巴西等大宗商品出口大国而言尤其糟糕，而且也可能间接影响到美国和日本等国。
美联储密切关注中国和全球经济动向，在9月由于担心海外经济放缓的影响而没有升息。
Spiegel并写道，长期而言，中国向服务业主导的经济转型，可能惠及全球，因为该国经济或将减少对出口的依赖。
不过短期来看，“服务业活动每增加1美元，不太可能完全抵消制造业产出减少1美元的影响。”(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)