中国服务业强劲难抵制造业放缓的影响--旧金山联储报告

路透旧金山11月23日 - 美国旧金山联邦储备银行周一发表的一份研究报告指出，中国服务业强劲增长带来的对进口商品的需求，远不能抵消制造业放缓的影响。

中国领导人本月稍早表示，将确保未来五年的经济增长率不低于6.5%，增长动力将多数来自服务业。与此同时，制造业增长有所放缓，从而压低进口。

“服务业的强势表现不太可能为向中国出口大宗商品的国家带来太大帮助，”撰写该报告的旧金山联储经济学家Mark Spiegel表示。

研究报告称，这对于澳洲和巴西等大宗商品出口大国而言尤其糟糕，而且也可能间接影响到美国和日本等国。

美联储密切关注中国和全球经济动向，在9月由于担心海外经济放缓的影响而没有升息。

Spiegel并写道，长期而言，中国向服务业主导的经济转型，可能惠及全球，因为该国经济或将减少对出口的依赖。

不过短期来看，“服务业活动每增加1美元，不太可能完全抵消制造业产出减少1美元的影响。”(完)