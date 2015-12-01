中国11月非制造业商务活动指数回升至53.6 创四个月高位--国家统计局

路透北京12月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，11月官方非制造业商务活动指数回升至53.6，创四个月来高位。上月该指数一度回落至53.1，创出2008年12月来的新低，当时为50.8。