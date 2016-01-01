中国12月非制造业商务活动指数大幅回升至54.4 创16个月高位--国家统计局

路透北京1月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，2015年12月官方非制造业商务活动指数大幅回升至54.4，为2014年8月以来最高水准。上月为53.6。

10月该指数一度回落至53.1，创出2008年12月来的新低，当时为50.8。

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

15年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14年/12月

非制造业PMI 54.4 53.6 53.1 53.4 53.4 53.9 53.8 53.2 53.4 53.7 53.9 53.7 54.1

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)