中国将成立国家安全委员会

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透北京11月12日（记者 Sui-Lee Wee/Ben Blanchard） -中国政府周二称，将设立国家安全委员会，处理社会问题，整合各方面的安全职能部门，应对国内外的挑战。
新华社在中共十八届三中全会后发布的声明中，并未提供国家安全委员会如何开展工作以及何时启动的细节。
报道称，国家安全委员会将“完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全”。
布鲁金斯学会（BrookingsInstitution）研究员、中国政治专家李成（音）表示，这个想法借鉴了美国的国家安全委员会，将加强警察、军队、情报和外交等方面的安全职能部门之间的合作。
“官方的立场是更好地协调情报、军队、外交、公安和国防部门的合作。这给予国家主席极大的权力。”
香港科技大学政治学家David Zweig指出，官员们多年来一直呼吁建立国家安全机构，以更加有效地处理危机。
“这是件好事，让所有与外交危机相关的人能同时出现在一个房间里。”Zweig说道。
国家安全委员会也可能加强国内安全机构的力量，更好地应对因污染、强占土地和腐败引发的民众抗议活动，以及西藏和新疆等地区的动荡状况。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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