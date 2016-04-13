中国国务院：5月起两年内降低企业社保缴费费率和公积金缴存比例

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月13日 - 中国国务院常务会议周三指出，为减轻企业负担，增强企业活力，今年5月1日起两年内，阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例，包括对企业职工基本养老保险单位缴费比例超过20%的省份，将缴费比例降至20%等。
李克强主持召开国务院常务会议并指出，单位缴费比例为20%且2015年底基金累计结余可支付月数超过9个月的省份，可以阶段性降低至19%。
会议并称，将失业保险总费率由现行的2%阶段性降至1%-1.5%，其中个人费率不超过0.5%；此外，规范住房公积金缴存比例，对高于12%的一律予以规范调整，同时由各省（区、市）结合实际，阶段性适当降低住房公积金缴存比例。
生产经营困难企业除可降低缴存比例外，还可依法申请缓缴公积金，待效益好转后再提高缴存比例或恢复缴存并补缴缓缴的公积金。
初步测算，采取以上措施每年可减轻企业负担1,000多亿元人民币。
此前，李克强在部分省区市经济形势座谈会指出，要推进减税，打赢全面推进营改增改革攻坚战，做到所有行业税负只减不增；并实施降费，支持各地阶段性降低五险一金，清理各种不合理收费；要助力新经济增长，培育新动能，要坚决稳住就业这个底盘。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。