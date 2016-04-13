中国国务院：5月起两年内降低企业社保缴费费率和公积金缴存比例

路透北京4月13日 - 中国国务院常务会议周三指出，为减轻企业负担，增强企业活力，今年5月1日起两年内，阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例，包括对企业职工基本养老保险单位缴费比例超过20%的省份，将缴费比例降至20%等。

李克强主持召开国务院常务会议并指出，单位缴费比例为20%且2015年底基金累计结余可支付月数超过9个月的省份，可以阶段性降低至19%。

会议并称，将失业保险总费率由现行的2%阶段性降至1%-1.5%，其中个人费率不超过0.5%；此外，规范住房公积金缴存比例，对高于12%的一律予以规范调整，同时由各省（区、市）结合实际，阶段性适当降低住房公积金缴存比例。

生产经营困难企业除可降低缴存比例外，还可依法申请缓缴公积金，待效益好转后再提高缴存比例或恢复缴存并补缴缓缴的公积金。

初步测算，采取以上措施每年可减轻企业负担1,000多亿元人民币。

此前，李克强在部分省区市经济形势座谈会指出，要推进减税，打赢全面推进营改增改革攻坚战，做到所有行业税负只减不增；并实施降费，支持各地阶段性降低五险一金，清理各种不合理收费；要助力新经济增长，培育新动能，要坚决稳住就业这个底盘。（完）