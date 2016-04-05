中国社保基金今年将创新固收投资策略 研究新型产品及投资工具

路透上海4月5日 - 全国社会保障基金理事长谢旭人近日表示，今年该基金将继续加强类固定收益品种研究，根据市场发展拓展投资范围，创新固定收益投资策略；改进资金管理，适时开展同业存单等业务；大力研究设计符合社保基金风险收益特征的新型产品、投资工具。

据全国社保基金理事会网站，他在近日举行的理事会议上指出，今年该基金将继续配合人社部、财政部推进养老保险顶层设计重大课题研究，制定划转部分国有资本充实社保基金办法，明确国有资本的划转规模、划转范围以及划转后的管理措施等关键性内容。划转办法出台后，要认真做好实施工作。

他说，今年继续发挥固定收益产品对稳定整体收益的基础性作用，根据市场情况不断完善投资方针。优化调整存量资产结构，逐步加大存量盘活规模和资产置换力度，努力提高收益水平。把握利率市场走势，根据资金情况和市场需求，适时办理协议存款、结构性存款、同业存单等业务。加强境内股票投资管理，积极完善股票市场分析框架和指标体系，丰富股票委托投资产品链，做好产品与组合的优化调整，把握市场结构性投资机会。

他还表示，今年该基金还将优化境外投资结构，密切研判国际经济形势和市场走势，进一步完善境外投资策略，优化境外委托产品和组合。加强对配售组合和转持股票管理，把握市场节奏，挖掘收益潜力。

另外，社保基金将积极优选实业投资项目。加快推进已完成尽职调查项目的投资工作。丰富完善投资项目储备库，选取优质项目进行滚动开发。抓住国有企业改革、政府与社会资本合作等机遇，视条件开展投资。加强与金融机构合作，积极寻找信托投资机会。

全国社保基金此前公布，截止2015年底，社保基金会管理的基金资产总额达到 19,139.76亿元，基金权益17,968.05亿元；2015年社保基金投资收益总额2,287.04亿元，收益率达到15.14%。（完）