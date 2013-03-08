中国与新加坡双边货币互换规模倍增至3000亿元人民币

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透北京3月8日 - 中国央行周五称，日前与新加坡金融管理局续签了中新双边本币互换协议，互换规模由原来的1,500亿元人民币/300亿新加坡元，扩大至3,000亿元人民币/600亿新加坡元，有效期三年，经双方同意可以展期。
央行网站刊登的新闻稿称，2010年7月23日中新签署的原双边本币互换协议自续签之日起失效。
央行并表示，双边本币互换协议的续签旨在加强双边金融合作，便利双边贸易和投资，为金融市场稳定提供短期流动性支持。
自2008年12月以来，中国已经通过与韩国、马来西亚、印尼、香港、白俄罗斯、阿根廷、冰岛、新加坡、新西兰和乌兹别克斯坦等签署货币互换协议，扩大了人民币的影响力。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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