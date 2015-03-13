郑商所反对ICE新加坡使用其报价 中国证监会向新金管局表达关切

路透北京3月13日 - 对于近期美国洲际交易所（ICE）(ICE.N)新加坡平台拟使用中国郑州商品交易所的棉花和白糖期货报价一事，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，郑商所已对此明确表达反对意见，中国证监会亦就此事向新加坡金融管理局表达了关切。

ICE新加坡原计划3月17日上市五种期货合约，其中中国棉花和白糖期货合约将使用郑商所相应合约最后交易日结算价进行现金交割。ICE发言人近日曾表示，寻求推迟至年中时候在新加坡推出ICE期约。

张晓军介绍称，郑商所已两次致函ICE新加坡，明确表示这两个期货合约的结算价是郑商所的智力劳动成果，虽可公开获取，但并非无偿发布社会使用的公共数据信息。郑商所认为ICE新加坡未经授权使用郑商所相关合约最终结算价进行现金交割属侵权行为，应立即停止，协商妥善处理相关事宜。

他指出，证监会支持境内外交易所在着眼长远、相互尊重、友好协商、平等互利的原则上开展交流合作，反对任何破坏上述原则的单方面行为。关于ICE新加坡未经协商宣布上市基于郑商所期约结算价的期货合约的情况，证监会已向新加坡金管局表达了关切。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)

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