上海自贸区未成热钱流动和套利管道 已做好资本项可兑换准备（更新版）

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路透上海6月4日 - 中国人民银行上海总部副主任张新周四称，上海自贸区没有成为热钱流动、套利的管道，且目前已经做好了率先全面实现人民币资本项目可兑换的技术准备。

他是在上海举行的“十三五”（2016-2020年）期间中国金融新业态研讨会上称，多方面的技术准备已经到位，上海已经形成了资本项目可兑换的政治保障、市场机制和理性文化，并要从资金总量角度维护币值稳定和金融稳定。

“截止6月1日，通过自由贸易账户，企业办理各类跨境资金结算是1,600亿，按照新规则开展的跨境融资一共是700多亿。实践证明，上海自贸区未成为热钱流入和套利的管道。"张新称。

兼任央行上海总部行长和国家外汇管理管理局上海市分局局长的张新指出，上海自贸区建立了有管理的可兑换的制度安排，资本项目可兑换也是有管理的可兑换，已建立了对外债规模、币种错配、短期资本流动的宏观审慎管理制度。

上海自贸区还建立了资金大进大出的总量调控和应急管理的政策储备，建立了总量闸门的调控机制。资金流动总量触动到闸门后，就会启动应急方案，调整宏观审慎参数。建立了本外币的一体化管理框架。资本账户可兑换后，人民币和外汇业务将实现一体化管理。

他还提到，上海自贸区建立了反洗钱、反恐怖融资、反逃税的分析检测体系，并建立了强大的、多角度的、风险跟踪的账户管理系统，在数据搜集上也能对跨境资金实行24小时监测，能监测资金的来龙去脉。

张新提到，上述技术筹备工作的全面到位，勾画出一幅资本项目可兑换后的整体画面，其总特点是央行会同有关部门建立资本项目可兑换的市场化规则。

而中国人民银行副行长郭庆平稍早在同一场合则表示，发挥金融支持实体作用，要求金融业为经济发展提供资金来源，降低资金成本。加快金融市场双向开放及资本项目开放，稳步推进人民币国际化。

郭庆平并表示，构建更具创造力的金融体系，是未来改革的重点。并要扩大信贷市场证券化，完善衍生品市场发展，加快利率汇率市场化改革，提高资源配置效率。（完）

(发稿 张金栋；撰写 李文科; 审校 杨淑祯)

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