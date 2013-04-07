版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 4月 7日 星期日 10:48 BJT

中国确诊18例H7N9禽流感病例 上海新增两例

中国卫生部周六通报称，上海又出现两例人感染H7N9禽流感病例。中国已确诊18例人感染H7N9禽流感病例，死亡六例。世界卫生组织称，幸存的12例感染者中，10例病情严重，另外两例患者病情稳定。该组织重申，尚未有证据显示H7N9禽流感病毒在人际间传播。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐