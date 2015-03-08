注册制仍有发行上市条件 需进行大量信披--上交所理事长

路透北京3月7日 - 中国上海证券交易所理事长桂敏杰周六表示，股票发行注册制依然有一定的发行和上市条件，需要上市公司进行大量的披露，审核工作将突出信息披露的要求。

他在人大和政协两会期间举行的媒体会上指出，目前注册制改革的框架和方案设计很深入，所涉及到的总体框架设计、改革实施方案、证券法修订、规则办法制定、新老制度衔接及风险评判等问题都需要解决。

他谈到，要特别突出中介机构的作用，包括保荐机构、律师、会计师等，注册制评估下中介机构要对公司情况进行把关和调查，中介机构的责任和作用要大幅度提升。证监会和交易所将加大对违法违规的查处力度。

桂敏杰并称，目前中国计划上市的企业数量丰厚，这个资源交易所还没有能力完全利用起来。注册制实施后，如果审核权下放到交易所，交易所之间不存在恶性竞争的问题，而是更多地考虑如何服务实体经济。

此外，交易所非常重视自己的品牌，注册制改革下交易所有一套非常完备的审核流程，证监会也会对日常审核工作进行监督抽查，再加之媒体的监督等因素，上交所会非常小心地对待审核标准和质量的问题。

桂敏杰还透露，随着股票发行注册制改革的推进以及《证券法》的修订，上交所战略新兴产业板也将适时推出，并拟设多元化的财务指标。

中国证监会主席肖钢稍早表示，目前实施股票发行(IPO)注册制的基本条件已比较成熟，新证券法正式实施之日起，注册制即可开始推行；另外，今年将适当增加新股供给，但因IPO平均融资规模不大，不心过分担心扩容。

此外，桂敏杰还表示，沪港通开通近四个月内表现符合预期。下一步，上交所将向国际上推介上海市场，配合证监会争取将A股纳入国际指数中，并进一步完善沪港通基础机制，适时扩大额度。

他并透露，上交所正在搭建自贸区平台，为自贸区企业融资、资产交易提供服务；透过自贸区账户管理，能够使境外投资者参与股票、债券、基金市场；探索外资参与一级市场；透过自贸区实现境外企业发行人民币债券，希望年内有成果。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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