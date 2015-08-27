上海陆家嘴考虑收购香港南洋商业银行 正寻求融资--TRLPC

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，上海陆家嘴(集团)有限公司已同银行接洽，欲筹措一笔数以十亿美元计的贷款，用于支持收购中国银行(香港)所有的香港南洋商业银行(南商)。
消息人士称，上海陆家嘴考虑融资收购南商，中信证券负责协调与此次收购相关的举债事宜。
消息人士表示，举债规模和条款还不得而知，但有意向的银行正在评估这项融资要求。
中银香港7月为南商开价88亿美元。
同时，路透报导称，隶属广州市政府的越秀集团没有在周二截止期限之前给出收购报价。路透此前曾报导，越秀集团是竞购南商的三家入围公司之一。
另外两家竞购公司为中国信达资产管理股份有限公司和中国太平保险股份有限公司，不过消息人士称，这两家公司是否也已退出交易还不得而知。
上海陆家嘴成立于1990年，从事国内房地产开发业务。根据汤森路透数据，该公司拥有上市公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份(600663.SS)的77.45%股权。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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