浦东机场冀望2015年成全球最大货运航空枢纽

路透上海7月12日电---目前全球第三大货运航空枢纽的上海浦东机场提出新目标,计划通过增加国际货运中转量,快速提高空港货运吞吐规模,冀望2015年上海浦东机场能超越香港和美国孟斐斯,成为全球最大吞吐量的货运航空枢纽.

上海机场集团总裁李德润在一新闻会上指出,目前上海与前两大机场年吞吐量的差距也就50-60万吨.随着美国UPS(UPS.N)和德国邮政(DPWGn.DE)旗下DHL相继在上海浦东机场建成国际转运中心,联邦快递(FDX.N)亦即将在此地兴建国际转运中心,争创全球第一的目标有望在十二五(2011-2015年)期间实现.

"我们过去主要依靠口岸和门户功能的自然增长,未来我们将更多由门户枢纽港向中转功能发展."他表示,目前国际中转业务只占浦东机场空运吞吐量的5%,若是这一占比能提高至16%,全球第一大货运空港目标就有望实现.

位於上海浦东机场西货运区的DHL北亚枢纽周四正式启用,而据上海机场集团方面透露,联邦快递最快将在8月签约,在浦东建设一个超大规模的国际转运中心.

他说,上海机场集团正与民航局方面沟通,希望能增加更多航班时刻,亦计划在报关通关、安检、海关、检验检疫等方面,同相关部门一同协作,提高运转效率.

上海浦东机场西货运区的规划吞吐量达460万吨,拥有一条全货机跑道和38个机位,去年上海浦东机场的货运吞吐量达310万吨.

上海机场集团旗下上市公司--上海机场(600009.SS)负责经营上海浦东机场.集团旗下另一机场--上海虹桥机场尚未注入上市公司.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。