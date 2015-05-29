沪综指震荡小幅收低 市场情绪受挫个股走势分化

路透北京5月29日 - 中国股市沪综指周五震荡小幅收低，昨日大盘大跌挫伤市场情绪，个股走势出现分化。

分析师称，今日虽有资金逢低入市，但大盘短时间内仍难以恢复元气，同时政策面依旧不够明朗令很多投资者踟蹰不前。预计在政策信号明朗以及杠杆出现一定程度降低之前，大盘维持高位震荡格局。

沪综指.SSEC收报4,611.74点，跌8.53点或0.18%，盘中最高点位为4,698.19点，最低点位为4,431.56点，指数振幅达5.77%。上证A股今日成交9,453亿元人民币，上日为12,367亿元。

“这次下跌的主要原因还是监管层不希望快牛，因此汇金公司减持透露的信号对主要指数股有拖累。”中信建投分析师安尉说。

据港交所披露的公开资料显示，中央汇金于周二在A股场内减持工行和建行金额分别为16.29亿和19.06亿元。汇金减持工行、建行前后的股份占比分别由46%降至45.89%、5.05%降至2.14%。

安尉认为，这次减持监管层释放的信号就是不希望指数涨太快，市场很快就会理解上面的意思。

银河证券投资顾问吴俊则认为，深圳等一线城市房地产成交价格大幅回升无疑会大量分流股市流动性，而牛市见顶的标志之一就是房价的回升和交易量的增加，因此他谨慎看待后市。

他并认为，只有在大量换手以及杠杆资金出现下降后才能谈所谓的大盘是否企稳的问题。

今日创业板涨3.2%，至3,542.84点，信息安全、国产软件和云计算相关板块涨幅居前，其中工大高新(600701.SS)、用友网络(600588.SS)等个股涨停。

今日跌幅居前的板块包括石油、保险和证券，其中上海石化(600688.SS)跌5.3%，中国太保(601601.SS)跌1.92%，山西证券(002500.SZ)跌3.99%。

沪深300指数收报4,840.83点，涨0.14%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报4,890.2点，跌1.84%，成交1,848,653手。130亿元额度的沪股通净买入23亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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