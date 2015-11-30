焦点：中国影子银行遭整顿 高风险借款人在债券市场找到出路

路透上海11月29日 - 中国金融监管机构开始治理“影子银行”系统性危险一年之后，现在威胁转移到了兴旺的企业债市场，风险较高借款人的债务开始进入面向散户投资者的产品。

信托公司与非银行贷款者构成的不透明网络，年度市场曾达到2.9万亿元人民币(4,500亿美元)之巨，直到监管者担心这类高息影子银行支持的财富管理产品违约增加而出手干预。

原来从该市场获取贷款的高风险借款人，比如因房市迟滞而陷入困境的未上市房地产公司以及由劣质地方政府投资支撑的金融公司，在监管者允许非上市企业在公共交易所发行债券之后，现在找到了新的融资渠道。

第三季企业新发债券跳升至9,140亿元，占所有新增信贷的29%；第一季是3,810亿元，仅占8%。

而这些新借款人的情况，与影子银行的主顾惊人相似。

10月份有57家企业在上海发布了债券挂牌公告，其中23家是地方政府所拥有的项目或者是基础设施投资公司。

中国计划放开债券市场作为透明的替代融资渠道，打压影子银行之后的信贷紧缩确保了旺盛需求。

不过财富管理机构现将这些债券转化成高收益杠杆产品，并出售给投资者。房地产市场下滑及今夏股灾过后，投资者亟求回报。

追踪财富管理产品销售的研究机构CN Benefit数据显示，9月60%的银行新财富管理产品(WMP)与债市和货币市场工具挂钩，第一季时尚不足一半。

**收益高，需求旺**

这些产品的需求旺盛，而且收益越高风险越大，如果购买基金资产的部分资金来自信贷或杠杆，那么风险就会放大。

据客户服务员工Chen Xun，发行债券支持WMP的私募基金Colight Asset Management在11月发行收益率8.7%、杠杆率400%的债券支持产品，仅四天就筹到逾4,000万元资金。

太平洋资产管理公司及中国农业银行(601288.SS)等更大的企业也提供了类似的高收益杠杆产品。

而投资者认为大公司提供的产品会相对安全。

“违约的风险很低，”上海一名45岁的潘姓商务经理称，其投资由中国第二大保险商--中国平安(601318.SS)担保的财富管理产品。“我相信像平安这样的大公司会确保投资者回本。”

流向债券共同基金的资金也增加。

这类基金的典型代表是长城久盈分级债券，其三大重仓债券为地方政府融资平台发行的公司债。基金文档显示，该基金利用债券回购交易放大债券资产杠杆。

“例如，你可以以20亿元的政府债作担保，获得7.5-8亿元现金，用来购买更多的债券，”上海一国际银行要求匿名的承销商说。

长城基金自2014年底以来19%的回报中约半数是今年7月以来所赚取的，而这段期间上海的附买回交易激增，AA级公司债相较于中国公债的利差则缩减60个基点至四年低位。

分析师表示，公司债风险溢价缩减，加上获利走弱，是投机活动的危险信号。

“这与中国股市今年稍早的情况类似，债市的涨势主要是由流动性条件和对政府必要时将提供支撑的揣测所推动，”德国商业银行驻新加坡资深新兴市场分析师Zhou Hao表示。

这就和股市夏季崩盘及政府当局连翻出重手干预前的荣景情况相仿。一些行业专业人士担心，这些监管改革所造就的趋势所产生的影响，在市场人气转向时将是监管机构无法掌控的。

“如果政府已成功透过松绑债券审批来推动资金进入更高风险的领域，这种情况看来很有可能，”券商中信里昂证券的Christopher Wood在近期的研究报告中写道。“那么鉴于A股荣衰周期所曝露出的监管失灵，这将是相当令人提心吊胆的状况。”(完)