中国影子银行业增长减速 但新融资渠道增加--穆迪

《信报》：“萨德”触动中美韩 热战风险续升温
继美国召派卡尔文森号航母战斗群参与美韩联合军演后，南韩透露美军于周初进行演习时派出两架超音速B-1B战略轰炸机飞越朝鲜半岛上空，引来北韩强烈反应。平壤扬言，此举无异于把朝鲜半岛推向核战边缘。另一边厢，美韩同时证实，「萨德」（THAAD）导弹防御系统已部署得七七八八，随时可投入运作。
路透1月22日 - 穆迪投资服务公司周四表示，中国监管机构出台多项措施遏制影子银行系统增长，目前看来这些措施正在产生效果，并促使信贷活动回到正规的银行体系中。
不过该评级机构表示，中国社会融资总量(TSF)增速仍快于名义国内生产总值(GDP)的增长，并推高经济的整体杠杆。
“尽管影子银行继续增长，但与最近几季相比已经放慢，因为旨在遏制该行业扩张的监管措施似乎正在起效，”穆迪亚太地区首席评级官员Michael Taylor在新闻稿中表示。
该机构估计，截至2014年底影子银行业的资产价值达到45万亿(兆)元人民币(7.25万亿美元)，相当于GDP的71%，高于2013年底时的66%。
“期限错配与对银行业构成扩散风险，是影子银行业最令人担忧的两个问题，”该机构称。
“房地产市场低迷和GDP增长减速，地产行业敞口的风险依然很高。房地产和基建业在所有信托贷款敞口中的比重达三分之一。”
穆迪还指出，融资活动正转移到新领域，诸如线上融资平台和股市的保证金融资，后者已助推中国股市飙升。银行业者从证券公司短期购买贷款资产，也为这些融资活动间接提供了部分资金。
该机构称，保证金融资在每日股票交易中所占比重在2014年底时超过16%，而在2013年底时平均仅有7%。
上周公布的数据显示，谨慎的中国银行业者12月发放贷款规模大幅下降，迫使急需资金的企业求助于影子银行，令中国政府打击这一高风险行业的努力受挫。(完)
(编译 徐文焰；审校 张明钧)
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继美国召派卡尔文森号航母战斗群参与美韩联合军演后，南韩透露美军于周初进行演习时派出两架超音速B-1B战略轰炸机飞越朝鲜半岛上空，引来北韩强烈反应。平壤扬言，此举无异于把朝鲜半岛推向核战边缘。另一边厢，美韩同时证实，「萨德」（THAAD）导弹防御系统已部署得七七八八，随时可投入运作。
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
尽管很多股市周一因5月银行假日休市，但本周仍被视为繁忙的一周，美国有两个重大风险事件，包括周三晚间美联储最新的利率决定以及周五的非农就业数据。