中国鼓励民资等多元主体投资页岩气勘探开发

路透北京10月31日 -中国国家能源局表示，将加快页岩气勘探开发利用，鼓励包括民营企业在内的多元投资主体投资页岩气勘探开发。页岩气开发纳入国家战略性新兴产业，将加大对页岩气勘探开发等的财政扶持力度。

能源局网站新闻稿称，鼓励从事页岩气勘探开发的企业与国外拥有先进页岩气技术的机构、企业开展技术合作或勘探开发区内的合作，引进页岩气勘探开发技术和生产经营管理经验。鼓励页岩气资源地所属地方企业以合资、合作等方式，参与页岩气勘探开发。

“鼓励各种投资主体进入页岩气销售市场，逐步形成以页岩气开采企业、销售企业及城镇燃气经营企业等多种主体并存的市场格局。”国家能源局称。

国家能源局表示，页岩气出厂价格实行市场定价。制定公平交易规则，鼓励供、运、需三方建立合作关系，引导合理生产、运输和消费。鼓励页岩气就近利用和接入管网。

同时，鼓励企业在基础设施缺乏地区投资建设天然气输送管道、压缩天然气（CNG）与小型液化天然气（LNG）等基础设施。基础设施对页岩气生产销售企业实行非歧视性准入。

能源局表示，将依据《页岩气开发利用补贴政策》，按页岩气开发利用量，对页岩气生产企业直接进行补贴。鼓励地方财政根据情况对页岩气生产企业进行补贴，补贴额度由地方财政自行确定。

“对页岩气开采企业减免矿产资源补偿费、矿权使用费，研究出台资源税、增值税、所得税等税收激励政策。”新闻稿称。

此外，页岩气勘探开发等鼓励类项目项下进口的国内不能生产的自用设备（包括随设备进口的技术），按现行有关规定免征关税。

国家能源局要求，从事页岩气勘探开发的企业应具备与项目勘探开发相适应的投资能力，具有良好的财务状况和健全的财务会计制度。页岩气勘探开发企业应配齐地质勘查、钻探开采等专业技术人员。

新闻稿并称，国家对页岩气勘探开发利用开展战略环境影响评价或规划影响评价，从资源环境效率、生态环境承载力及环境风险水平等多方面，优化页岩气勘探开发的时空布局。禁止在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和地质灾害危险区等禁采区内开采页岩气。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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