中国政府寻觅页岩气第三轮招标合适区块遭遇困难--消息人士

路透北京1月5日 - 政府消息人士指出，中国当局在寻找页岩气第三轮招标的探矿权出让区块上遭遇困难，更加令人觉得中国的潜在产量可能有夸大之嫌。

中国前两轮招标出让的页岩气区块，已完钻约400口井及进行地质勘查，但中国目前仅探明一处大型页岩气田，而且来自国际的投资金主寥寥无几。

尽管中国可能拥有最大的可开采页岩气储量，但由于地质条件复杂，水源稀缺，且钻井成本昂贵，去年中国政府将2020年产量目标大砍一半以上，降至300亿立方米，相当于中国当前需求的18%。

现在国土资源部预期第三轮招标有可能延后。

“(找到适合区块)难度极高，”一位丕愿具名的政府消息人士指出。

“国土资源部对于下一次招标尚未定出时间表，”另一名政府消息人士称。

第二轮页岩气探矿权招标已经完成两年，据一名参与评估区块的消息人士称，在19个区块内，16家中标企业只开钻八座探井，只有四个完成或进入水平压裂阶段。

中国仅有的两家民营勘探商之一泰坦通源的董事长王净波指出，如果用一个词形容中国的地质，那就是复杂。

另一个问题是能源价格崩跌，令投资人更不放心将资金投入新项目。

不过中石化及中石油表示，尽管石油及天然气价格下跌，他们仍致力于开发页岩。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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