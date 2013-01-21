路透北京1月21日 - 中国第二轮页岩气探矿权招标出让结果出炉,最终产生了19个区块,16家中标候选企业,其中央企六家、地方企业八家、民营企业两家.电力和煤炭企业竞得八个区块.

国土资源部网站刊登的新闻稿称,按照招标企业提交的勘查承诺书,三年勘查期内将投入128亿元人民币勘查资金.国土资源部将加大监督检查力度,组织页岩气专项督察,全程监管跟踪监测页岩气勘查开发对地质环境的影响.

"按照勘查承诺,国土资源部将督促中标企业开展勘查工作,对没完成承诺工作的探矿权人进行处罚."国土资源部地质勘查司司长彭齐鸣称.

去年9月,中国国土资源部公布第二轮页岩气招标,将包括20个区块,分布在重庆、贵州等八省市,具有资质的内资企业和中方控股的中外合资企业均可投标.

页岩气是指储存于岩石结构中的天然气.中国拥有全球最大的页岩气储备,并于2009年底推动页岩气的开采.国务院已批准页岩气成为中国第172个矿种,为社会资金进入页岩气勘查开发领域提供机会.(完)

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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