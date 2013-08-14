上汽旗下华域汽车拟斥资9.3亿美元收购合资公司股权

路透上海8月14日 - 中国最大汽车公司上汽集团(600104.SS)旗下零部件企业--华域汽车系统股份公司(600741.SS)周三公告称，拟斥资9.284亿美元向美国伟世通(VC.N)收购双方一家合资公司50%股权；华域汽车还计划发行至多60亿元人民币的公司债。

此次收购标的为延锋伟世通汽车饰件系统公司，华域与伟世通各持一半股权。延锋公司主要业务领域覆盖汽车内饰系统、外饰系统、座椅系统、电子系统和安全系统等，除内饰系统为自营业务，其余为下属合资企业业务。延锋公司去年营收为397.71亿元。

公告指出，延锋公司汽车内饰业务已具备自主的技术开发体系、独立的市场客户体系和完善的运营管理体系，收购后将进一步加快汽车内饰业务的国内外市场拓展，加速进入全球供应体系。另外，本次交易将有效提升华域在延锋公司下属汽车外饰系统、座椅系统、电子系统、安全系统等合资企业中的股权比例。

公告称，本次交易后，华域与美国伟世通的合作领域将有所调整。美国伟世通出于业务调整需要，将全面退出延锋公司的汽车内饰业务，华域将继续保持并深化延锋公司与美国伟世通在汽车电子领域的合作。

据美国伟世通周二晚间发布的声明，伟世通以约12亿美元价格向华域汽车出售其在延锋伟世通及其下属子公司的权益；同时伟世通将收购在延锋伟世通电子公司的部分股权，从而取得后者控股权。

公告还显示，其公司债发行规模将不超过60亿元，期限不超过五年，募集资金用于调整公司债务结构、补充营运资金、投资于资本性支出项目中的一种或几种用途。

华域汽车周二收报8.06元，过去一个月累计上涨8.8%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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