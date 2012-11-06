上汽集团10月汽车销量同比增约两成

弃风严重致内蒙等六省区被红色预警 今年不得新建风电--能源局
路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。
路透上海11月6日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)公布最新产销快报,10月下属各家企业共实现汽车销售约41.45万辆,较去年同期的34.34万辆增长20.68%.
上汽集团并称,1-10月累计汽车销量为371.98万辆,较上年同期的332.25万辆增长11.96%.
快报显示,10月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为13.16万辆,同比增长31%;而上海通用当月销售12.09万辆,同比增幅为12.5%.
上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,今年1-10月共实现销售108.08万辆,同比增长12.58%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则累计销售114.14万辆,同比增长10.31%.
上汽旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司前10个月销售15.32万辆,同比增长15.77%.
上汽集团周二收升1.05%至13.50元人民币,过去一个月则累计下跌1.33%.(完)
参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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