上交所拟推出蓝筹股期权--理事长

路透北京3月6日 - 上海证券交易所理事长桂敏杰周三表示，为打造蓝筹股市场，上交所正计划让大的蓝筹股公司推出期权，从而将有利于机构投资者进行对冲套利。

桂敏杰是在中国人大和政协两会期间举行的媒体会上作出上述表示的。他并就未来新三板转板沪深市场指出，转板并不是简单能够申请挂牌，将会出台一套制度安排。

“今年将推出个股期权。在竞价系统全面扩大会员模拟交易试点范围，完善个股期权业务方案、规则体系、风险控制体系等各项工作，同时在机构投资者服务平台上先行推出。”桂敏杰就期权业务具体指出。

同时，在被问及再融资是否将下放证交所审批时，他表示，再融资进行适当的审核机制调整是必要的，交易所正在积极配合，承担起部分再融资功能。目前上交所正在做制度等方面的研究，以配合好再融资体系改革。

本月稍早，本地媒体援引中国证监会相关部门负责人称，再融资审核权下放相关问题还在探讨研究当中，由于上市公司再融资与IPO（首次公开发行）不同，应当形成差别化的审核机制。

另外，就市场最为关心的IPO恢复时间表，桂敏杰表示希望越快越好，预计待时间条件成熟后便会恢复。

虽然目前新股发行制度改革仍在继续推进之中，不过自去年下半年以来，为稳定市场，A股新股发行已暂停。去年底证监会发布的关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知，预示着至少到今年3月底，都是IPO的真空期。（完）

(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)

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