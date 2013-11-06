中国考虑在上海自贸区内推行国际法以提高人民币使用率

路透香港11月6日 -中国正考虑在自由贸易区内实行国际法，藉此提高人民币在全球贸易中的使用率。这或将给香港的主要人民币离岸中心地位构成长期挑战。

消息人士称，中国领导人一直在商议在自贸区内首次采用国际法律体系，以此吸引外企，但各领导人的观点不一。

一位香港政府官员称，“当局认识到，提供稳健的法律体系框架和相关基础设施将吸引全球企业，但就此达成一致还差得很远。”

银行家表示，此举要想使得自贸区变得比香港更具竞争力，还有很长的路要走。香港是目前中国推行人民币自由贸易仅有的较为成功的范例。

美国Brown Brothers Harriman的外汇策略全球主管MarcChandler在到访香港时说，“把香港设为离岸人民币中心是一项实验，决策层的想法是，如果实验成功了，就带回内地，如果不成功，就放弃它。”

通常而言，中国领导人已推动香港成为主要的离岸人民币交易市场。中国的国际贸易目前约有18%是以人民币结算，高于2009年的仅1%，而且其中的多数交易都通过香港中转。

香港的成功得益于完善的法治及一国两制之下的高度自治。

中国将于周六至下周二召开十八届三中全会。外界预期本次会议上料将采取行动，以便在全国范围内启动多个自贸区。这些自贸区已经设立，但在很多情况下，涉及区内公司如何运作的法规一直很模糊，这将限制自贸区的成功运作。

**回到未来**

包括德意志银行大中华区资深经济师马骏在内的分析师预计，自贸区是政府测试放松利率管制及开放中国资本账户的实验室，若如此则可能意味着人民币交易将变得更加自由化。

“在最初阶段，我认为中国可能选择一些公司在配额下来尝试创新业务，”恒生银行人民币业务战略与规划部主管Ngan KimMan表示。

短期内自贸区的商业环境不太可能达到比肩香港的程度。他们可能降低目前约25%的内地企业税税率，以期与香港16.5%的税率竞争。

不过银行和政府官员表示，在自贸区实行国际法，对于吸引外资公司入驻将会产生很大影响。

新加坡星展银行(DBSM.SI)和花旗集团(C.N)位列于最早一批入驻上海自贸区的外资银行。其他跨国银行和公司私下表示，如果中国允许实行与台北、新加坡和迪拜类似的特别法权，它们也愿入驻。

“如果中国在这些自贸区采取相似的法律体系，我们会看到公司和银行会痛快地直接入驻，”一欧资银行驻香港的跨境交易商服务主管表示，由于未获准接受媒体采访，他要求匿名。

“否则，我们看到的可能只是跨国公司象征性的入驻。”

该香港官员表示，不过，这将是向前迈了一大步，决策者当中仍有反对者的阻挠。

“允许自贸区实行国际法，基本上是放弃对这些区域的控制，”该官员表示。

虽然18届三中全会可能为改革提供政策平台，但制定细化的规定可能还需要一段时间。

“能够确认官员至少在考虑各种(法律)模式，表明他们打算利用自贸区作为下一步改革的催化剂的意图。法律改革属于行政改革的范畴，而行政改革实施的难度要大得多，“该香港官员表示。

这些潜在的变化暗示，香港不能再依赖中央政府来推动香港作为主要的离岸人民币中心的地位，对此香港官员似乎也有所认识。

“我们应当对中央政府推出的政策予以完善，在内地发展金融市场多元化的进程中更有效地发挥先发作用，加速人民币国际化，”香港特别行政区政府财经事务及库务局局长陈家强(K.C. Chan)在立法委就香港在内地推出自贸区背景下所发挥角色的问题时答道。(完)

(编译 侯向明/王翔琼/李春喜; 审校 王洋)

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