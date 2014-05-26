沪综指小幅收升 连续第二日反弹

英国退欧后 渣打银行有意将法兰克福作为欧洲基地
路透伦敦5月3日 - 渣打银行正在就使法兰克福成为其欧洲基地与监管机关磋商，以确保英国退欧后的欧盟市场准入。
路透北京5月26日 - 中国股市沪综指周一小幅收升，连续第二日反弹。分析师指出，中国总理李克强最新关于经济形势的讲话，令政策预期偏暖，提振今日股市小幅高开，但整体仍维持区间震荡格局，显示市场谨慎心态不减。
沪综指.SSEC收报2,041.476点，涨6.907点或0.34%；上证A股今日成交额598亿元人民币，上日为514亿元。
“今天这个高开还是与李克强在周五讲话有关，应该是市场在朝着乐观的一个角度在进行解读。”方正证券策略分析师陈敏认为。
中国国务院总理李克强上周五表示，当前经济运行总体平稳，但稳中显忧，下行压力仍然较大，不能掉以轻心，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务。
沪深300指数.CSI300收报2,155.976点，涨0.35%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,149.8点，涨0.69%，成交577,320手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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