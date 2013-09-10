沪综指收升逾1%至三个月新高

路透上海9月10日 - 中国股市沪综指周二收升逾1%，再创三个月收盘新高。分析师指出，在银行率先试点优先股传闻澄清后，银行板块涨势受到抑制，但自贸区概念相关板块表现仍然抢眼，券商保险蓝筹股走势坚挺。加之最新公布宏观数据继续释放向好信号，提振投资者信心。

沪综指.SSEC收报2,237.984点，涨25.468点或1.15%，此前收盘高点为6月6日的2,242.11点；上海A股今日成交额为1,905亿元人民币，创2011年3月29日2,010亿元以来高点纪录，上日为1,784亿元。

他指出，近阶段大盘蓝筹股难成大气候，成长股和题材股可能仍是短期热点。

这两天A股巨额成交量，让券商股找到反弹理由。中信证券(600030.SS)收盘封住涨停位13.04元，涨1.19元。

继前两日亮眼的8月外贸和价格数据强化经济企稳预期后，中国周二发布的工业和投资数据让尚存疑虑的投资者服下一颗“定心丸”。8月工业同比增速创17个月新高，投资亦保持积极稳健，表明中国经济企稳回升态势已经基本确立。