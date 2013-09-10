沪综指收升逾1%至三个月新高

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透上海9月10日 - 中国股市沪综指周二收升逾1%，再创三个月收盘新高。分析师指出，在银行率先试点优先股传闻澄清后，银行板块涨势受到抑制，但自贸区概念相关板块表现仍然抢眼，券商保险蓝筹股走势坚挺。加之最新公布宏观数据继续释放向好信号，提振投资者信心。
沪综指.SSEC收报2,237.984点，涨25.468点或1.15%，此前收盘高点为6月6日的2,242.11点；上海A股今日成交额为1,905亿元人民币，创2011年3月29日2,010亿元以来高点纪录，上日为1,784亿元。
“大盘股要全面上涨，资金面上并不配合，今日只是大盘保持惯性上涨。”长江证券分析师宋中庆认为，未来若是大盘继续上冲，资金压力会较大。建议投资者应逢低买入，不应过分追涨。
他指出，近阶段大盘蓝筹股难成大气候，成长股和题材股可能仍是短期热点。
这两天A股巨额成交量，让券商股找到反弹理由。中信证券(600030.SS)收盘封住涨停位13.04元，涨1.19元。
继前两日亮眼的8月外贸和价格数据强化经济企稳预期后，中国周二发布的工业和投资数据让尚存疑虑的投资者服下一颗“定心丸”。8月工业同比增速创17个月新高，投资亦保持积极稳健，表明中国经济企稳回升态势已经基本确立。
沪深300指数.CSI300收升1.4%，报2,474.894点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,470.8点，涨1.39%，成交610,945手。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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