上证所将创新大盘股发行办法--报载

路透上海1月25日 - 据上海证券报周五报导,上海和深圳证交所近日均召开年度工作会议,其中上海证交所提出今年将创新大盘股发行办法,研究推出优先股等创新产品;而深圳证交所则提出建设固定收益产品创新平台,推进可交换债、并购债券等产品创新.

上海证交所提出,上交所要研究新的工具和手段,创新大盘股发行方法;推动建立不同市场层次间的转板机制,提供多层次筹融资渠道;研究推出优先股等新产品;严格落实新退市制度,根据实施情况完善配套规则及后续交易制度安排.

上证所今年将研究创新并购债券、并购基金、过桥贷款等配套措施,简化并购重组、再融资程序,支持上市公司重组兼并、做优做强,引导上市公司更加注重有质量和效益的增长.

同时,上证所要形成稳定的市场估值核心为目标,大力发展机构投资者.上交所要建立注册机构投资者服务制度,大力发展涵盖银行、证券、保险、基金、信托、专业投资公司等各类机构投资者;同时,分步骤推出证券公司资管产品、基金产品、资产证券化等多种金融产业业务,形成发挥机构投资者市场估值核心作用的有效机制.

上证所将支持跨境ETF产品发展,为投资者全球配置资产提供便利,全面提升国际化水平.开辟多样、便利、低成本的国际投资者服务渠道,加快跨境ETF产品开发,扩大与境外指数机构的合作范围,充分利用合格境外机构投资者(QFII)、合格境内机构投资者(QDII)规模大幅扩大的良好机遇,力推新的产品和服务方式,提升国际化水平.

深证所则表示,今年将总结中小企业私募债试点经验,完善业务规则,推进私募债、可交换债、并购债券、证券公司次级债等债券产品创新.持续推进资产证券化产品论证和市场培育,完善制度建设,有序地为基础设施与市政建设提供融资,发挥证券化融资工具服务实体经济的作用.

深证所还将搭建"基金超市",做大做强交易所交易基金(ETF)、分级基金、上市型开放式基金(LOF)基金等传统品种,大力发展跨市场跨境ETF、债券ETF、黄金ETF、货币ETF等产品,把深市基金市场建设成为投资者高效、便捷、低成本配置境内外各类资产的重要平台,服务包括养老、保险、住房公积金在内各类投资者的财富管理需求.

由于此前国内股市长期低迷,A股首次公开发行(IPO)已暂停三个月,部分已通过证监会发审委审批的大盘股等待发行的时间更长.(完)

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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