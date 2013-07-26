沪综指连续第三日收跌 成交量萎缩

路透上海7月26日 - 中国股市沪综指周五收盘小跌，为连续第三日下跌。分析师指出，中小市值股票大跌势头今日有所缓解，但上市公司管理层被调查的丑闻亦是连续不断，加之场内资金面仍偏紧，大盘只能维持弱势整理格局，成交量明显萎缩。

沪综指.SSEC收报2,010.850点，跌10.324点，或0.51%，本周股指累计则上涨0.91%。上海A股成交额为655亿元人民币，较上日的861亿元下降逾两成。

“指数变得平稳一些了，但目前只是一个弱平衡。”东北证券分析师沈正阳指出，银行股融资压力、上市公司管理层接连被调查等负面因素仍对大盘有压制，而中央政府近期出台的微刺激政策，利好效应难以很快体现，因此大盘近期可能还会围绕2,000点上下波动。

创业板指数P收盘小涨0.693%，昨日该指数收跌4.398%。

明星电缆(603333.SS)收跌2.27%，报4.31元。该公司昨晚公告称，无法与公司董事长李广元取得联系。这是继金路集团(000510.SZ)、国腾电子(300101.SZ)等企业之后，第四家卷入高管被调查暴风眼的四川籍上市公司。

继国务院周三常务会议宣布将免除部分小微企业增值税和营业税、加快中西部铁路建设之后, 国家发改委周四宣布支持加强小微企业融资支持的系列措施、工信部同日亦出台首批工业淘汰落后产能名单。

沪深300指数.CSI300收跌0.61%，报2,224.008点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,190点，跌1.35%，成交837,447手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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