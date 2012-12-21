百胜集团鸡类产品将接受上海监管部门调查

路透上海12月21日 - 在美国百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)旗下肯德基在中国爆出曾使用抗生素超标的鸡类产品后,上海市食品药品监督管理局表示,若相关检测结果显示其存在违反《食品安全法》的情况,有关监管部门将采取最严厉的处罚.

此前本地媒体曾报导,百胜集团旗下餐饮品牌--肯德基曾自检发现来自山东六和集团的鸡肉抗生素超标,但未知会公众.

刊登在上海市食品药品监督管理局网站的调查通报称,2010-2011年,百胜咨询(上海)有限公司委托市食药检所检测的样品中,有山东六和集团鸡类产品19批,经检验有8批产品抗生素残留不合格,检测结果均以检测报告的形式报给百胜集团.而今年8月以来,百胜集团未再进山东六和集团鸡类产品.

通报并引述市食安办相关负责人表示,对百胜集团收到自检样品有不合格的报告后,是否按照《食品安全法》规定,及时采取相应措施,将做进一步调查.若违反将从严处置;同时,对上海市食品药品检验所未将不合格信息及时向相关监管部门报告,也将进一步追查,并实施问责.

自12月18日中国中央电视台(CCTV)曝光一些位于山东省的家禽供应商,通过喂食抗生素和激素来加快鸡的生长速度后,百胜集团股票已下跌4%.

路透未能即时从百胜中国官方获得相应评论.

作为麦当劳(MCD.N)的竞争对手,百胜集团(YUM.N)旗下各品牌,如肯德基、必胜客、东方既白及小肥羊等,在中国共有约4,500家店.中国市场已是百胜公司营收的最大贡献地区.(完)

参看详情,可点选上海市食品药品监督管理局网站(here)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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