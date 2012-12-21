百胜集团鸡类产品将接受上海监管部门调查

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透上海12月21日 - 在美国百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)旗下肯德基在中国爆出曾使用抗生素超标的鸡类产品后,上海市食品药品监督管理局表示,若相关检测结果显示其存在违反《食品安全法》的情况,有关监管部门将采取最严厉的处罚.
此前本地媒体曾报导,百胜集团旗下餐饮品牌--肯德基曾自检发现来自山东六和集团的鸡肉抗生素超标,但未知会公众.
刊登在上海市食品药品监督管理局网站的调查通报称,2010-2011年,百胜咨询(上海)有限公司委托市食药检所检测的样品中,有山东六和集团鸡类产品19批,经检验有8批产品抗生素残留不合格,检测结果均以检测报告的形式报给百胜集团.而今年8月以来,百胜集团未再进山东六和集团鸡类产品.
通报并引述市食安办相关负责人表示,对百胜集团收到自检样品有不合格的报告后,是否按照《食品安全法》规定,及时采取相应措施,将做进一步调查.若违反将从严处置;同时,对上海市食品药品检验所未将不合格信息及时向相关监管部门报告,也将进一步追查,并实施问责.
自12月18日中国中央电视台(CCTV)曝光一些位于山东省的家禽供应商,通过喂食抗生素和激素来加快鸡的生长速度后,百胜集团股票已下跌4%.
路透未能即时从百胜中国官方获得相应评论.
作为麦当劳(MCD.N)的竞争对手,百胜集团(YUM.N)旗下各品牌,如肯德基、必胜客、东方既白及小肥羊等,在中国共有约4,500家店.中国市场已是百胜公司营收的最大贡献地区.(完)
参看详情,可点选上海市食品药品监督管理局网站(here)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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