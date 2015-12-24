《A股技术分析》沪综指料受阻于3650点附近箱顶压力

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京12月18日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周如期在3,400点获得支撑震荡回升，化解向下破位风险。技术面显示，大盘仍处于大箱型震荡过程中，短线反弹接近3,650点附近的箱顶位置料将遇到明显阻力，3,500点则构成短线支撑。中线看，大盘收复5周及10周均线，整体仍在箱体内横向运行，在成交量能未出现明显放大前，仍难出现方向性突破走势。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): reut.rs/1PajRFG
沪综指周一下探3,400点后被强力拉起，技术面及政策护盘预期合力发挥支撑作用，目前大盘重新位于短期均线之上，此前弱势局面得以扭转，3,500点附近构成较强短期支撑，大盘将维持进二退一的震荡上涨态势。
股指周内最高已触及3,600点，上月底单日暴跌形成的3,621-3,635点缺口仍有望得以回补，但3,650点附近为前期成交密集区域及两个月来震荡箱体的上沿，料仍将压制大盘反弹，股指有待冲高回落不断蓄势，进一步积累上涨动量。
短期多项技术指标得到改善，目前KDJ、MACD、DMI等指标均处于相对低位向上运行过程中，料对大盘继续震荡反弹发挥支持作用，指标向好料能延续至下周全周，为大盘继续上试3,650点助力。
较长期走势(周线图): reut.rs/1Pak3EP
沪综指本周创六周来最大单周涨幅，两阳夹一阴的K线组合助多头一举扭转此前的被动局面，且股指收复5周和10周均线，大盘中期延续箱体内横向震荡的格局得以延续。
上周提及的3,400点重要技术支撑发挥了积极作用，其技术面重要意义以及市场对于管理层在该位置的护盘预期进一步加强，令其未来仍会继续发挥强大支撑。而整体量能不济，则暂难支持大盘向上有效突破箱顶，中线震荡蓄势还将延续。（完）
(审校 杨淑祯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。