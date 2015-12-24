《A股技术分析》沪综指料受阻于3650点附近箱顶压力

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): reut.rs/1PajRFG

沪综指周一下探3,400点后被强力拉起，技术面及政策护盘预期合力发挥支撑作用，目前大盘重新位于短期均线之上，此前弱势局面得以扭转，3,500点附近构成较强短期支撑，大盘将维持进二退一的震荡上涨态势。

股指周内最高已触及3,600点，上月底单日暴跌形成的3,621-3,635点缺口仍有望得以回补，但3,650点附近为前期成交密集区域及两个月来震荡箱体的上沿，料仍将压制大盘反弹，股指有待冲高回落不断蓄势，进一步积累上涨动量。

短期多项技术指标得到改善，目前KDJ、MACD、DMI等指标均处于相对低位向上运行过程中，料对大盘继续震荡反弹发挥支持作用，指标向好料能延续至下周全周，为大盘继续上试3,650点助力。

较长期走势(周线图): reut.rs/1Pak3EP

沪综指本周创六周来最大单周涨幅，两阳夹一阴的K线组合助多头一举扭转此前的被动局面，且股指收复5周和10周均线，大盘中期延续箱体内横向震荡的格局得以延续。

上周提及的3,400点重要技术支撑发挥了积极作用，其技术面重要意义以及市场对于管理层在该位置的护盘预期进一步加强，令其未来仍会继续发挥强大支撑。而整体量能不济，则暂难支持大盘向上有效突破箱顶，中线震荡蓄势还将延续。（完）