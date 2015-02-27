调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比小幅回升至83.3%

作者 张晓翀

路透北京2月27日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比小幅回升至83.3%。随着市场对中国货币政策继续放松预期的加强，基金经理对后市趋于乐观，主动小幅调高股票持仓。

本次共有九位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的82.8%小升至83.3%；债券建议配比亦升至7.9%，上月为6.8%；而现金建议配比则由上月的10.4%降至8.8%。

“CPI数据回落，央行进一步放松的空间被打开，市场预期降息很快来临。预计降息会给市场短期带来积极的作用，但仍会纠结于经济下行和货币宽松的之间，指数波动在所难免。”上海一基金经理指出。

大多数受访基金经理仍预期调降存款准备金率或降息等流动性宽松政策能够在近期兑现，为股市潜在利好，但约有一半的受访基金经理开始关注国内经济减速，美元升值导致热钱加速回流以及新股大幅扩容对市场的影响。

有八位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,287.5点，略高于上月调查时的3,262.5点，但稍低于目前股指位置。有五位基金经理认为三个月后沪综指在3,200点，但有两位基金经理看高至3,500点。

沪综指.SSEC周五早盘收报3,317.49点，涨0.58%。截止早盘收市，沪综指2月累计涨约3.3%。

**金融地产股配置有所上升**

本月调查中，权重板块金融地产股配置有所上升，机械股的平均建议配比则出现明显下降。目前市场对出台宽松货币政策预期较乐观，资金有回流对此较为敏感的蓝筹股迹象。

金融股的平均建议配比由上月的17.8%小升至18.9%，房地产股由上月的6.7%大增至10%；消费股则由上月的17.8%降至16.1%。

多数基金经理指出，虽然市场最大的机会在于货币政策的继续放松，但经济下滑速度超预期导致大盘回调的风险仍不可忽视，同时融资大幅扩容，股市自身过度炒作和美元升值对资金流出亦会对市场带来负面影响。

随着中国两会（全国政协和全国人大会议）的即将召开，上海一基金经理表示，应关注政府新政策的出台和两会议题相关的市场题材。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 90 85 85 90 80 70 80 90 80 83.3

债券 0 5 0 5 15 30 6 5 10 7.9

现金 10 10 15 5 5 0 14 5 10 8.8

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

股票 83.3 82.8 85.9 86.3 80.6 77.5 77.2 81.9 79.4 76.3 77.5 81.3 81.1

债券 7.9 6.8 5.1 5.1 9.5 8.3 10.1 4.5 6.8 10.4 5.1 3.9 6.2

现金 8.8 10.4 9.0 8.6 9.9 14.3 12.7 13.6 13.8 13.2 17.4 14.9 12.7

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H I

股票 + 0 0 0 0 0 0 0 0

债券 - 0 0 0 + 0 0 0 0

现金 0 0 0 0 - 0 0 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G H

预测点位 3,500 3,300 3,500 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 10 5 10 15 0 5 7 5 15

消费 15 15 20 15 30 0 15 10 25

电子技术 10 25 5 15 15 25 8 5 10

金融服务 30 5 15 15 30 20 15 20 20

金属及产品 5 0 0 0 0 0 5 0 10

房地产 5 10 10 5 10 25 10 10 5

交通及基础设施 10 10 0 5 15 0 10 5 5

能源 5 0 15 15 0 0 10 0 5

机械 10 10 10 10 0 10 15 5 5

其他: 0 20 15 5 0 15 5 40 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

汽车 8.0 6.9 6.5 8.1 11.5 8.1 8.3 7.9 6.7 7.2 5.6 4.3 5.1

消费 16.1 17.8 14.8 18.3 21.6 28.5 23.7 20.4 19.8 19.2 24.9 24.1 27.6

电子技术 13.1 13.1 6.3 8.1 10.6 11.9 16.1 14.4 19.4 18.9 19.5 13.8 15.0

金融服务 18.9 17.8 28.8 25.0 15.8 16.0 14.8 18.5 14.2 14.8 14.8 15.0 12.8

金属 2.2 1.7 3.1 3.8 1.9 2.5 3.3 3.1 3.3 3.3 2.5 6.3 3.9

房地产 10.0 6.7 10.6 10.6 8.8 6.9 6.1 10.0 7.8 8.3 7.3 5.6 3.3

交通及基建 6.7 7.2 7.1 4.8 4.8 4.8 3.7 2.9 5.3 5.3 3.8 3.9 6.1

能源 5.6 6.7 4.4 5.0 3.1 3.1 4.4 4.4 3.9 3.9 1.3 1.3 2.2

机械 8.3 13.3 12.0 13.1 14.4 13.8 13.0 12.9 13.3 12.2 16.0 15.0 14.3

其它 11.1 8.9 6.5 3.3 7.6 4.5 6.6 5.6 6.2 6.8 4.5 10.9 9.6(完)

(审校 张喜良)

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