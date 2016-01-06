中国近30家上市公司大股东主动承诺不减持 以稳定市场信心

路透上海1月6日 - 新年伊始，本周五证监会“减持禁令”到期成为中国股市最大隐忧。而为稳定市场信心，沪深两市目前已有29家上市公司发布“关于承诺不减持公司股份”或“延长限售承诺”的公告。

上海证券报周三报导称，据其梳理，最先做出不减持承诺的这29家公司，几乎全部是民营企业，其中沪市公司四家、深市主板一家、中小板10家、创业板14家，“中小创”合计占比达80%。

而从不减持的承诺期限来看，承诺一年期的公司有九家，未来六个月不减持的有16家，另四家公司承诺期限在六个月到一年之间。从承诺的不通过某种方式减持来看，有三家公司控股股东承诺不以任何形式减持，有11家公司控股股东承诺不通过二级市场减持，其他公司则未予以特别说明。

此外，还有上市公司主要股东公告新的增持计划，这也是变相的不减持承诺，如苏宁云商(002024.SZ)最新公告称，二股东苏宁电器集团计划未来三个月斥资逾10亿元人民币增持。

中国证监会去年7月9日为维护市场稳定出台的减持禁令，将于本周五(8日)到期。该禁令要求六个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。[nL3S0ZP03L]

2016年开年后，中国股市沪综指.SSEC已连续两日收跌，其中周一(4日)更是首度触发熔断机制收挫近7%。

证监会周二表示，正在研究完善规范上市公司大股东及董监事等减持股份的规定，对于通过集中竞价交易减持股份的，将建立大股东等减持预披露制度，并在一定时间内对减持股份的比例进行限制，引导其通过大宗交易、协议转让等途径减持。该规定将于近日公布。(完)