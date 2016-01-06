中国近30家上市公司大股东主动承诺不减持 以稳定市场信心

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透上海1月6日 - 新年伊始，本周五证监会“减持禁令”到期成为中国股市最大隐忧。而为稳定市场信心，沪深两市目前已有29家上市公司发布“关于承诺不减持公司股份”或“延长限售承诺”的公告。
上海证券报周三报导称，据其梳理，最先做出不减持承诺的这29家公司，几乎全部是民营企业，其中沪市公司四家、深市主板一家、中小板10家、创业板14家，“中小创”合计占比达80%。
而从不减持的承诺期限来看，承诺一年期的公司有九家，未来六个月不减持的有16家，另四家公司承诺期限在六个月到一年之间。从承诺的不通过某种方式减持来看，有三家公司控股股东承诺不以任何形式减持，有11家公司控股股东承诺不通过二级市场减持，其他公司则未予以特别说明。
此外，还有上市公司主要股东公告新的增持计划，这也是变相的不减持承诺，如苏宁云商(002024.SZ)最新公告称，二股东苏宁电器集团计划未来三个月斥资逾10亿元人民币增持。
中国证监会去年7月9日为维护市场稳定出台的减持禁令，将于本周五(8日)到期。该禁令要求六个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。[nL3S0ZP03L]
2016年开年后，中国股市沪综指.SSEC已连续两日收跌，其中周一(4日)更是首度触发熔断机制收挫近7%。
证监会周二表示，正在研究完善规范上市公司大股东及董监事等减持股份的规定，对于通过集中竞价交易减持股份的，将建立大股东等减持预披露制度，并在一定时间内对减持股份的比例进行限制，引导其通过大宗交易、协议转让等途径减持。该规定将于近日公布。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。