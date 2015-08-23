中国山东桓台县化工厂发生爆炸 造成一死九伤

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海8月23日 - 据新华社报道，中国东部一家化工厂发生爆炸，造成一人死亡，九人受伤。
报道称，位于山东省淄博市桓台县果里镇东付村的润兴化工科技有限公司22日晚20时50分许发生爆炸后引发火灾，火势五小时后被扑灭。
不过，此事势必引起对于国内安全生产标准的进一步质疑。
媒体称，事发地所在村庄的玻璃窗被震碎，两公里外也能感受到震动。约有150名消防人员和20辆消防车赶往现场。
据新华社报道，山东润兴化工科技有限公司是山东润兴投资集团有限公司的全资子公司，注册资金2亿元，公司主要生产己二腈等化工产品。(完)
(编译 郑茵 审校 李春喜)
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