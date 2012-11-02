深交所理事长：应降低城商行农商行上市要求

路透北京11月2日电---中国中小银行上市已停滞多年.中国证券报周五引述深交所理事长陈东征称,应加快推动城商行、农商行上市,降低对其上市的有关要求.

"我国有147家城商行,如果其中的20%上市,对於小微企业的支持力度将非常大."报导引述他在金融支持小微企业发展主题座谈会上的表态称,"越是中西部地区的中小城商行越需要发展,从某种意义上说,支持西部地区一家城商行上市相当於支持100家小微企业."

近几年20%中小银行上市的比例在之前监管层上市标准草案中或已有所提及,而在不同场合提及有上市意愿的银行机构数目也大体符合这个规模.

今年3月,证监会官员曾表示,城商行首次公开发行(IPO)A股上市审核指引年内是否可以出台尚难确定,因涉及部门协调时间成本.

4月末曾有消息称,证监会已草拟中小银行上市标准,并徵求了银监会等相关部门的意见,有望在时机成熟之际发布.监管机构对於拟上市的中小商业银行将重点考察几个方面:银行资本构成的稳定性、资产质量对资本的影响以及银行补充资本能力.

目前包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行及主要的全国性股份制商业银行均已实现上市,地方性银行上市的仅有北京银行(601169.SS)、南京银行(601009.SS)、宁波银行(002142.SZ)等少数几家.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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