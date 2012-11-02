深交所理事长：应降低城商行农商行上市要求

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月2日电---中国中小银行上市已停滞多年.中国证券报周五引述深交所理事长陈东征称,应加快推动城商行、农商行上市,降低对其上市的有关要求.
"我国有147家城商行,如果其中的20%上市,对於小微企业的支持力度将非常大."报导引述他在金融支持小微企业发展主题座谈会上的表态称,"越是中西部地区的中小城商行越需要发展,从某种意义上说,支持西部地区一家城商行上市相当於支持100家小微企业."
近几年20%中小银行上市的比例在之前监管层上市标准草案中或已有所提及,而在不同场合提及有上市意愿的银行机构数目也大体符合这个规模.
今年3月,证监会官员曾表示,城商行首次公开发行(IPO)A股上市审核指引年内是否可以出台尚难确定,因涉及部门协调时间成本.
4月末曾有消息称,证监会已草拟中小银行上市标准,并徵求了银监会等相关部门的意见,有望在时机成熟之际发布.监管机构对於拟上市的中小商业银行将重点考察几个方面:银行资本构成的稳定性、资产质量对资本的影响以及银行补充资本能力.
目前包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行及主要的全国性股份制商业银行均已实现上市,地方性银行上市的仅有北京银行(601169.SS)、南京银行(601009.SS)、宁波银行(002142.SZ)等少数几家.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港2月28日 - 中国银行的香港分支--中银香港周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。
路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。