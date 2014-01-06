第四批11家公司启动IPO招股 预计募集资金约27亿元

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海1月6日 -据中国深圳证券交易所周一公告，3家中小板和8家创业板公司披露了招股书，至此IPO重启以来，第四批获批名单增加至11家，目前共有26家公司获得批准后开始招股。
根据披露信息，这11家公司分别为慈铭体检，汇金股份，东方网力等，预计募集资金为26.87亿人民币。
自去年最后一天中国重启IPO以来，之前已有16家共三批公司获得批准启动招股，加上第四批11家，一共27家获得批准。
不过其中的陕西煤业获得核准后，并未第一时间启动招股，这样实际启动招股的数量目前为26家。而根据IPO新规，首次公开发行股票核准文件的有效期为12个月。
自2012年11月以后，国内A股IPO一直暂停，11月底，中国证监会发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计最快1月IPO重启。（完）
(发稿 徐永; 审校 曾祥进)
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