深交所理事长希望尽快全面放开创业板的行业限制

路透北京3月8日 - 深圳证券交易所理事长陈东征周五表示，希望尽快全面放开创业板的行业限制，不过这将需要和证监会及各部委等进行协商。

陈东征是在中国人大和政协两会期间举行的媒体会上作出上述表示的。

他并表示，目前中国证券市场发展主要存在市场环境和机构投资者不够成熟的问题，未来应鼓励成熟的、合格的机构来代替中小散户承担问题。

“中国从股指期货开始到转融券，有了做空机制，还包括T+0...，所有这些政策实际上是有利于机构投资者，而不利于散户。”陈东征说。

深交所上月发布公告称，推动修订创业板发行审核条件，放宽行业限制，支持战略性产业利用创业板发展壮大。支持文化创意、现代服务、“三农”以及服务小微的中小金融机构上市发展。推动主板公司做优做强，积极推进B股改革。

同时，提及新三板的转板机制，陈东征认为，这是帮助企业实现规范化的良好平台，亦是完善多层次资本市场过程中重要的一步，希望尽快发展。

另外，在被问及港交所与沪深交易所成立合资公司后是否将推出新的产品，陈东征表示，希望持续增加香港QFII（合格境外机构投资者）的准额度，最终达到QFII的需求量完全由市场决定。

中国转融券业务试点已于今年2月28日正式推出，客观上增加了融券交易的证券来源。此前并有报导称，QFII亦有望正式参与中国股指期货交易。（完）

(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)

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