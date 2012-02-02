超过45万吨的油轮靠泊必须报请中国政府核准--行业网站

路透香港2月2日电---中国交通运输部周四称,大於35万吨的散货船和大於45万吨的油轮不得采取"一船一议"方式靠泊中国港口.

刊登在中国船东协会网站的通知称,目前建设规范标准的散货船泊位最大为35万吨船,原油船泊位最大为45万吨船.大於35万吨的散货船、大於45万吨的油轮均为超过现行标准规范的船舶.(完)