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中国财经 | 2012年 2月 2日 星期四 18:58 BJT

超过45万吨的油轮靠泊必须报请中国政府核准--行业网站

路透香港2月2日电---中国交通运输部周四称,大於35万吨的散货船和大於45万吨的油轮不得采取"一船一议"方式靠泊中国港口.

刊登在中国船东协会网站的通知称,目前建设规范标准的散货船泊位最大为35万吨船,原油船泊位最大为45万吨船.大於35万吨的散货船、大於45万吨的油轮均为超过现行标准规范的船舶.(完)

浏览通知原文,请点选链接:(here)

--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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