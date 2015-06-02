“东方之星”客船在长江中游翻沉 仍有数百人生死未卜

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透上海6月2日（记者 Sue-Lin Wong） - 救援人员周二在恶劣的天气条件下搜救长江沉船上的乘客。沉船上共有400多人，很多年事已高。
潜水员和其他救援人员努力救援他们发现的被困在船体内的五个人。官方媒体报导称，这艘名为“东方之星”的客船周一晚间沉没时共载有458人。
国家电视台播放了救援人员试图用角向磨光机切开船体的画面。《人民日报》称沉船内仍有人，新华社称救援人员能听到船内的人在呼救。
新华社称，潜水员将一名男性和一名65岁的女性从沉船上成功解救出来。官方媒体之前报导称这名妇女为85岁。
媒体报导称，已经有十几人获救，并发现了五具尸体；还有430多人下落不明。数十艘救援船冒着风雨试图接近沉船，沉船地点水深大约15米。
《人民日报》在其微博上公布了沉船游客名单，年龄最大的80多岁,最小的三岁。
新华社报导称，中国国家主席习近平要求全力做好人员搜救工作，国务院总理李克强前往湖北事发现场。
约50名情绪激动的乘客家属聚集在上海一家旅行社外，要求提供失踪家属的信息。
“昨天晚上的事情我早上新闻里面才听到。我单位里面赶过来的，”35岁的王盛说道，他表示自己的父母在沉船上。“我一路哭过来的。到这里根本连人都找不到，门关掉。”
新华社报导称，沉船的船长和轮机长被警方控制。
长江航务管理局称，这两人称该船突遇龙卷风，然后迅速沉没。
新华社报导指出，初步调查显示该船没有超载，船上有足够多的救生衣。被救者都身穿救生衣。
《人民日报》称，船上有406名游客、47名船员和五名导游。
官方电台报导指出，该船在两分钟左右的时间里沉没，没有发出求救信号。七人游到岸边报信。
新华社称，渔船也加入了救援行列，另有超过1,000名警察乘坐40艘充气艇前往搜救。
报导称，自长江航务管理局获悉，失事船舶为重庆东方轮船公司所属“东方之星”客船，船籍为重庆万州，额定载客534人，1994年2月建造。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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