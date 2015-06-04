“东方之星”客船沉船事故已搜救79人 65人遇难--央视

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京6月4日 - 中国中央电视台微博周四报导称，重庆东方轮船公司所属的“东方之星”客船翻船事故，截至今晨8时，共搜救到79人，14人生还、65人遇难。
报导并称，6月3日第一个切割点已打开，没有发现幸存者；今日将依次展开三个切割点作业，切割点作业和水下探摸同步进行。
央视并援引交通运输部新闻发布会内容称，沉船调查准备工作已经展开，目前已经开始对被救起的船员、船长、轮机长的讯问。
此外，长江航务管理局针对涉事重庆东方轮船公司发出紧急通知，要求立即对公司及其所属船舶开展全面自查自纠，对其所属“东方之珠”轮实施停航检查。
新华社周二报导，周一晚间约21时28分，一艘从南京驶往重庆的客船在长江中游湖北监利水域突遇龙卷风发生翻沉，出事船舶共载客458人，其中旅客406人。
失事船舶为重庆东方轮船公司所属“东方之星”客船，船籍为重庆万州，额定载客534人，1994年2月建造。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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