“东方之星”客船沉船事故已致82人遇难 船身开始扶正--央视

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京6月5日 - 中国中央电视台周五报导称，重庆东方轮船公司所属的“东方之星”客船翻船事故中，截至北京时间5日凌晨2时，共搜救到96人，14人生还、82人遇难。
报导并称，今晨07:10左右，沉船的打捞扶正工作正式开始，目前两个吊臂正对船身进行观看抬升，整个船底部已慢慢露出。
央视之前亦报导，沉船调查准备工作已经展开，目前已经开始对被救起的船员、船长、轮机长的讯问。
此外，长江航务管理局也针对涉事重庆东方轮船公司发出紧急通知，要求立即对公司及其所属船舶开展全面自查自纠，对其所属“东方之珠”轮实施停航检查。
新华社周二报导，周一晚间约21时28分，一艘从南京驶往重庆的客船在长江中游湖北监利水域突遇龙卷风发生翻沉，出事船舶共载客458人，其中旅客406人。
失事船舶为重庆东方轮船公司所属“东方之星”客船，船籍为重庆万州，额定载客534人，1994年2月建造。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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