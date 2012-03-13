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中国财经 | 2012年 3月 13日 星期二 10:05 BJT

中国发布船舶工业十二五发展规划

路透北京3月13日电---中国工信部发布《船舶工业"十二五"(2011-2015年)发展规划》,提出到2015年,船舶工业销售收入达到12,000亿元人民币,出口总额超800亿美元,在国际造船市场的份额稳居世界前列,成为世界造船强国.

周一刊登在工信部网站的发展规划称,到2015年,中国主流船型综合竞争力显着提升,形成50个以上满足最新国际规范要求、引领国际市场需求的知名品牌产品.规模以上企业研发经费投入不低於销售收入的2%.

"环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲造船基地成为世界级造船基地,产业集中度明显提升,前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上,进入世界造船前十强企业达到5家以上."规划称.

同时,要培育5-6个具有国际影响力的海工装备总承包商和一批专业化分包商.且海洋工程装备制造业销售收入达到2,000亿元人民币以上,国际市场份额超过20%.

同期,船舶配套业销售收入达到3,000亿元,船舶动力和甲板机械领域形成5-10家销售收入超百亿元的综合集成供应商.主要船用设备制造技术达到世界先进水平,平均装船率达到80%以上,品牌船用设备装船率达到30%以上.

规划提供的数据显示,2010年,中国造船完工量6,560万载重吨,跃居世界第一,国际市场占有率达43.6%;同期,实现销售收入超过6,000亿元人民币,船舶出口额突破400亿美元.

中国海洋工程装备板块上市的企业包括中国船舶(600150.SS)、中国重工(601989.SS)、中集集团(000039.SZ)等.(完)

更多详情,请点选工信部网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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