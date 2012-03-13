中国发布船舶工业十二五发展规划

香港政府料今年GDP增速加快至2-3% 推出规模351亿港元纾缓措施（更新版）
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，预测2017年本地生产总值（GDP）增速将略加快至2-3%；并将推出总规模351亿港元的税务和短期纾缓措施，连同其他的支出，料可为今年GDP提供1.1%的提振作用。
路透北京3月13日电---中国工信部发布《船舶工业"十二五"(2011-2015年)发展规划》,提出到2015年,船舶工业销售收入达到12,000亿元人民币,出口总额超800亿美元,在国际造船市场的份额稳居世界前列,成为世界造船强国.
周一刊登在工信部网站的发展规划称,到2015年,中国主流船型综合竞争力显着提升,形成50个以上满足最新国际规范要求、引领国际市场需求的知名品牌产品.规模以上企业研发经费投入不低於销售收入的2%.
"环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲造船基地成为世界级造船基地,产业集中度明显提升,前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上,进入世界造船前十强企业达到5家以上."规划称.
同时,要培育5-6个具有国际影响力的海工装备总承包商和一批专业化分包商.且海洋工程装备制造业销售收入达到2,000亿元人民币以上,国际市场份额超过20%.
同期,船舶配套业销售收入达到3,000亿元,船舶动力和甲板机械领域形成5-10家销售收入超百亿元的综合集成供应商.主要船用设备制造技术达到世界先进水平,平均装船率达到80%以上,品牌船用设备装船率达到30%以上.
规划提供的数据显示,2010年,中国造船完工量6,560万载重吨,跃居世界第一,国际市场占有率达43.6%;同期,实现销售收入超过6,000亿元人民币,船舶出口额突破400亿美元.
中国海洋工程装备板块上市的企业包括中国船舶(600150.SS)、中国重工(601989.SS)、中集集团(000039.SZ)等.(完)
更多详情,请点选工信部网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，预测2017年本地生产总值（GDP）增速将略加快至2-3%；并将推出总规模351亿港元的税务和短期纾缓措施，连同其他的支出，料可为今年GDP提供1.1%的提振作用。
路透北京2月22日 - 中国央行有意统一金融资管行业监管规则，但监管层内部仍有分歧。路透援引业内人士获得的央行草拟的监管金融机构资管业务的相关文件指出，不同监管机构的分歧重点包括以募集方式对资管产品进行分类统一规制、结构化产品及杠杆设置、建立综合统计制度，以及明确监管问责机制等。
路透北京2月22日 - 中国银监会周三称，2016年四季度末商业银行加权平均核心一级资本充足率10.75%，较上季末下降0.08个百分点；加权平均一级资本充足率为11.25%，较上季末下降0.05个百分点。