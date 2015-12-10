中海中远整合方案获国务院批准 新集团总部在上海--财新网

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透上海12月10日 - 财新网周四早间报导称，据接近中远的人士透露，中海中远两大集团整体改革方案已经获得了国务院的批准，新集团名称为“中国远洋海运集团有限公司”，总部设在上海。
该知情人士还透露，周五中远及中海旗下上市公司将发布公告，披露初步整合方案。
报导引述上海市航运交易所航运交易公报副主编刘俊的话称，两家集团整合集装箱运输业务的可能路径是：中海集运一次性将所有与集运相关的业务、资产和人员通过股权转移的形式全部转移至中国远洋，其下属船舶、集装箱等都将以租赁形式交由中国远洋经营；而中海集运将转型成为航运金融服务平台。
8月初，中远集团和中海集团旗下上市公司，中国远洋(601919.SS)(1919.HK)、中海集运(601866.SS)、中海发展(600026.SS)(1138.HK)和中远航运(600428.SS)等同时公告，因控股股东中远集团和中海集团正筹划重大事项而持续停牌。
按目前运力统计，若中远、中海集团整合，其船队总运力将超过现居世界前两位的日本商船三井和日本邮船，跃居世界第一，集装箱船队运力排名第四，码头吞吐量在全球码头运营商中排名第一。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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