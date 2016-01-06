今年中国航运企业破产重组潮一触即发 干散货或成导火索--报告

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海1月6日 - 中国上海国际航运研究中心周二稍晚发布2015年第四季度中国航运景气报告，预计今年中国航运企业的景气度将进一步恶化，航运企业破产重组潮一触即发，干散货海运企业或将成导火索。
波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数（BDI指数）.BADI周二下跌1.06%，报468点，为1985年1月以来历史最低点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该报告指出，根据近日的中国航运景气调查，今年第一季度，船舶运输企业的景气指数预计为87点，仍处于相对不景气区间，船舶运输企业将继续恶化。
调查还显示，目前已有超过六成的干散货海运企业长期处于亏损状态，近四成的干散货海运企业流动资金长期处于紧绷状态，而企业融资的难度与成本都已经非常高，已有相当一部分干散货海运企业绷在破产边缘。
报告认为，在2016年干散货海运市场总体依旧非常低迷的情况下，干散货海运企业的亏损面还将进一步加大，势必进一步挑战本已非常紧张的企业资金链，或将引发干散货海运行业的破产潮。
报告指出，随着大宗散货市场的持续低迷，市场运力的严重过剩，干散货海运价格屡创历史新低。2016年大宗散货下游需求仍将进一步下滑，海运需求增长或将出现一定程度的下滑，而运力短期内难进行有效消化，国际干散货海运市场总体情况仍将十分严峻。
中国航运景气调查显示，61.29%的干散货海运企业认为今年BDI指数将处于498-800点之间，29.03%企业认为BDI处于800-1,000点之间，只有3.23%企业认为BDI将处于1,000-1,500点之间。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。