今年中国航运企业破产重组潮一触即发 干散货或成导火索--报告

路透上海1月6日 - 中国上海国际航运研究中心周二稍晚发布2015年第四季度中国航运景气报告，预计今年中国航运企业的景气度将进一步恶化，航运企业破产重组潮一触即发，干散货海运企业或将成导火索。

波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数（BDI指数）.BADI周二下跌1.06%，报468点，为1985年1月以来历史最低点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该报告指出，根据近日的中国航运景气调查，今年第一季度，船舶运输企业的景气指数预计为87点，仍处于相对不景气区间，船舶运输企业将继续恶化。

调查还显示，目前已有超过六成的干散货海运企业长期处于亏损状态，近四成的干散货海运企业流动资金长期处于紧绷状态，而企业融资的难度与成本都已经非常高，已有相当一部分干散货海运企业绷在破产边缘。

报告认为，在2016年干散货海运市场总体依旧非常低迷的情况下，干散货海运企业的亏损面还将进一步加大，势必进一步挑战本已非常紧张的企业资金链，或将引发干散货海运行业的破产潮。

报告指出，随着大宗散货市场的持续低迷，市场运力的严重过剩，干散货海运价格屡创历史新低。2016年大宗散货下游需求仍将进一步下滑，海运需求增长或将出现一定程度的下滑，而运力短期内难进行有效消化，国际干散货海运市场总体情况仍将十分严峻。

中国航运景气调查显示，61.29%的干散货海运企业认为今年BDI指数将处于498-800点之间，29.03%企业认为BDI处于800-1,000点之间，只有3.23%企业认为BDI将处于1,000-1,500点之间。（完）