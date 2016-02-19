中国远洋海运集团正式成立 将布局航运、物流等产业集群

路透上海2月19日 - 中国远洋海运集团有限公司周四在上海正式宣告成立，董事长许立荣表示，未来该集团将布局航运、物流、金融、装备制造、航运服务、社会化产业以及基于“互联网+相关业务”的商业模式创新的“6+1”产业集群，进一步促进航运要素的整合。

集团官网引述其在集团成立大会致辞中指出，本次重组整合实现了中远中海的强强联合、优势互补，资产规模及行业领军地位均得到长足的提升和巩固，全球化市场将不断扩张，国际化竞争能力和综合竞争实力将明显增强，也标志着中国航运业新篇章的开启。

而依据“规模增长、盈利能力、抗周期性和全球公司”四个战略维度，中国远洋海运集团将着力布局航运、物流、金融、装备制造、航运服务、社会化产业以及基于“互联网+相关业务”的商业模式创新的“6+1”产业集群，进一步促进航运要素的整合，全力打造全球领先的综合物流供应链服务商。

许立荣表示，相信通过“6+1”产业布局的推进，中国远洋海运集团会在较短的时间内形成完整的全球业务链，为真正实现全球化奠定基础。

根据中远集团和中海集团旗下多家上市公司去年12月披露的重组方案，本次重组涉及集装箱、码头、油运等多项主业，总体原则是合并同类项，将两集团旗下类似业务重组进一家公司，以扩大运营规模及全球排名。

上海证券报周五报导则指出，本次中远中海整个重组方案共涉及资产交易74项，交易金额高达600亿元人民币。

中国远洋海运集团旗下有中国远洋(601919.SS)(1919.HK)、中海集运(601866.SS)(2866.HK)、中海发展(600026.SS)(1138.HK)及中远太平洋(1199.HK)等多家上市公司。（完）

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