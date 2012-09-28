中国交付伊朗订购的12艘超级油轮中的首艘

亚股触及19个月高位 叶伦暗示3月或升息提振美元走升
路透东京2月15日 - 亚洲股市周三触及19个月高位，得益于美国股市隔夜触及纪录高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示有可能在下个月升息，这持续支撑美元守在近三周高位。
路透新加坡/伦敦9月28日电---一家中国船厂已交付了为伊朗建造的12艘超级油轮中的首艘,这在西方制裁伊朗之际,增强了其向亚洲客户运输原油的能力,但尚不清楚该船是否取得了停靠全球各个港口的许可.
包括中国、印度和韩国在内的亚洲国家,是伊朗原油出口的大客户.为了避开7月1日欧盟实施的禁止为装运伊朗原油的船舶提供保险的制裁措施,这些国家必须租用伊朗国家油轮公司(NITC)的船舶运输原油.
但由於NITC的运力有限,因此运输原油已变得不可预测.行业消息人士称,10月初这艘载重达31.8万吨的"熊猫号"的到来,将帮助伊朗缓解运力紧张.
9月18日这艘巨型油轮(VLCC)离开上海外高桥造船厂.该船原定於5月驶往伊朗,但国际制裁导致了交付的拖延.另一艘船"纪念号"则正在中国进行海试,但还不知道何时能投入商业运营.
根据12亿美元的造船合同,外高桥造船有限公司计划在2013年底以前交付全部12艘油轮,这将令NITC的运力提高近40%,至8,600万桶左右.
按照原定日期,今年底以前还将交付7艘巨型油轮,剩余的四艘将在2013年建造,将使伊朗在原油运输中拥有更多弹性.(完)
--编译 王洋; 审校 高琦
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