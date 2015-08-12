中航工业旗下三家上市公司宣布停牌 因拟筹划重大事项

路透北京8月12日 - 中国央企整合继续展开。继中远、中海旗下上市公司集体停牌后，另一重量级央企中航工业旗下三家公司亦宣布周三起停牌，原因分别是拟筹划重大事项或有重大事项未公告，市场推测此举或预示中航工业集团又将有新的整合动作。

据上海和深圳两交易所网站显示，中航飞机(000768.SZ)和中航机电(002013.SZ)的公告内容基本一致，均为公司正在筹划重大事项，未披露复牌时间；中航电子(600372.SS)则称因重要事项未公告而停牌，并承诺将及时公告相关事项，并于股票停牌之日起的五个工作日内公告并复牌。

上海证券报今日报导称，这三家公司同属中航工业旗下，且都存在一定的资产注入预期。此前中航工业旗下另一上市公司中航资本(600705.SS)因重要事项未公告已于8月7日起停牌。

中航工业是特大型国企，于2008年11月由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。

此前曾有多只中海、中远系股票因正在筹划重大事项而停牌，其中包括中国远洋(1919.HK)(601919.SS)和中海集运(601866.SS)等。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。