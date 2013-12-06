熔盛重工如皋厂区成“鬼镇” 映射造船商生存困境

路透中国/新加坡12月6日 -在长江畔的南通市如皋港常青镇，一间间废弃的房屋和关门的商店，毫不掩饰地提醒着人们，这个地区对于中国最大私营造船企业熔盛重工(1101.HK)的依赖。

与熔盛重工的造船厂一样，常青镇也陷入生存困境。

熔盛重工周三发盈利预警，预计2013年度全年业绩将较上年度录得大幅净亏损。由于行业过剩与订单萎缩，仅数月之前这家公司曾向政府寻求财务资助。其2013年上半年录得净亏损12.63亿元人民币，2012年度净亏损为5.73亿元人民币。

它已经成为中国市场改革的一个试验品。

尽管中央当局似乎有意转变倚重投资、企业依赖政府注资的模式，但一些分析师指出熔盛重工规模太大，无法放任其倒闭。

船运与法律界消息人士称，由于船只订单和融资双双枯竭，熔盛重工已经出现发货延误，目前面临法律争端。该公司正与银行人士磋商债务重组。其市值较2010年底在香港上市时已萎缩超过90%，降至大约10亿美元。

本地媒体7月报导，由于市场需求放缓，熔盛重工裁撤了多达8,000名员工。三年之前，其长期与合约雇员总共约有两万人。熔盛重工本周表示，今年已减少雇员，不过未透露具体数字。

**“幽灵城”**

位于江苏南通外郊的常青镇，映射了熔盛重工的衰落。

这个小镇就在熔盛重工造船厂的大门附近，现在它的数千间住房、超市和餐馆，大多已经废弃。商店十室九空，派出所和医院门上也挂上了“锁将军”。

“这里我们真正卖货的也就是船厂的工人，他们不在这了，我们卖给谁？”留下来的一家隋姓店铺老板说，他在他的工作服商店里玩着电子游戏，“我认识的有些人已经拿不到薪水，没钱买东西。要一直是这样，我也没法再呆下去了。”

在船厂大门的附近，工人们告诉路透，厂子还在运转，但士气很低，没什么新订单，工人们的工资也被拖欠了。

“没有新单子，业务很难持续，”一名工人说，他还在等着9月份的工资。由于担心失去工作，他没有透露姓名。

这种不确定的氛围还不只是出现在工厂。

熔盛重工一位不愿具名的管理人员说，“我们都不清楚公司有什么计划，办公室的士气也相当低，我们有持续拿到订单，但好像没法从银行拿到贷款来做这些项目。”

熔盛重工一名发言人称，下半年公司并没有已经确认的新订单。

**不及竞争对手**

虽然熔盛重工今年只获得两笔订单，但船舶经纪商的数据显示，国有的造船商上海外高桥造船(600648.SS)已经拿到50个订单。巴克莱驻香港行业分析主管JonWindham指出，新加坡上市的扬子江船业(YAZG.SI)已经赢得逾10亿美元的新订单，并正涉足海外自升式钻井平台建设。

熔盛的一些客户表示，该公司未按时发货。

挪威商业大亨JohnFredriksen控股的船运公司Frontline，在2010年向熔盛订购了两艘预定今年稍早交付的油轮。其执行长JensMartin Jensen告诉路透，目前预计这两艘油轮预计都要2014年才能收到了。

希腊船运商DryShips(DRYS.O)也在质问订购的其他几艘大型油轮能否交付。DryShips称，在载重达20万吨的苏伊士型油轮的全球订单中，熔盛占了43%。根据熔盛的数据，这相当于23艘。

DryShips财务总监ZiadNakhleh上个月在季度财报简布会上称，“正如我们之前所说，熔盛正面临困难，因此我们认为该公司不发货的可能性极高。”DryShips从熔盛订购了四艘干货船。

熔盛拒绝就Dryships的订单置评，指因客户业务保密。一名发言人称，“对于已有的其他订单，我们仍将继续推进交付计划。”

至少两家位于上海和新加坡的律所正在为船运商向熔盛寻求延迟交付或取消订单的赔偿。上海律所Wintell &Co的高级合伙人Lawrence Chen称，“我正在处理针对熔盛的几个案子。”

**债台高筑**

张志熔在2005年创建熔盛重工，并是公司最大股东。他在上月宣布计划以45.7亿港元(约5.89亿美元)私有化香港上市的恒盛地产(0845.HK)。分析师称此举可以募资来填补熔盛重工的债务黑洞。

熔盛重工的净负债权益比在1-6月攀升至134%，这个数字在2012年和2011年分别为119%和85%。一家相关银行人士本周向路透表示，该公司正与银团进行谈判，但不知道何时能达成协议。

对于是否将在财务或其他方面支持熔盛重工，如皋政府未作回应或置评。年报显示，该公司在过去三年都得到了政府补助。

“对于政府援助和银行谈判，我们没有进一步细节要公布，”该公司发言人周五称。(完)

(编译 朱晓军/王翔琼；审校 田建华/高琦/隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。