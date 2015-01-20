海外奢侈品牌争相吸引中国消费者

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透上海1月20日（记者 Adam Jourdan） - 从巴黎到纽约，奢侈品厂商正在让员工们学中文、提供“红包”并涌向社交媒体网站，在即将到来的羊年里吸引富有的中国游客。
咨询公司贝恩周二发布报告称，去年中国买家在奢侈品上的支出约为3,800亿元人民币，海外消费额增加了21%，而国内消费额则因为中国政府开展反腐而首次出现下降。
蒂芙尼(TIF.N)、梅西百货(M.N)、普拉达(1913.HK)和迪奥(DIOR.PA)等公司都采取行动吸引中国消费者。世界旅游城市联合会发布的2014年报告显示，中国消费者在海外购买的奢侈品远多于内地，因为海外品种更加齐全、价格更低以及汇率更优。购买地集中在韩国、日本、英国、法国、意大利、德国和美国等。
“中国游客如今是全球商户的重要客户，国内累积的对高质量产品的需求让他们在海外过度消费，”China Luxury Advisors首席执行官Sage Brennan表示。
2月18日开始的春节是消费旺季。银联的数据显示，去年春节假期消费者通过银联消费约2,000亿元人民币，较上年同期增加23%，其中包括海外消费。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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