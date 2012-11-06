二线城市大型购物商场短期供过于求--莱坊

路透香港11月6日电---物业顾问--莱坊周二称,中国内地部分二线城市近年大量兴建大型的购物商场,导致短期出现供过於求的情况;至於市场长期能否吸纳这些新供应,则仍要继续观察.

据该行的统计,今年上半年上海、北京、深圳、广州等一线城市的高端购物中心空置率平均达8.4%;而二线城市空置率更高,平均达10.5%,当中尤以沈阳和成都为甚,空置率分别达17%和16.2%.

莱坊大中华研究部主管林浩文在记者会上称,沈阳市政府数年前邀请香港发展商到当地投资开发购物商场和甲级写字楼,并提供政策优惠,近年大量面积相继落成.

"但当地市场是否承受到这麽大量的新供应?这是个疑问.我们短期看到存在供过於求的情况."他续说,至於长远这些新供应量能否获吸纳,则仍要时间观察.

香港发展商中,以恒隆地产(0101.HK)近年最积极北上开拓二线城市的大型购物商场项目,冀将其在上海的成功经验复制至其他城市.而沈阳就是恒隆於上海以外的新据点,首个购物商场"沈阳皇城恒隆广场"於前年中落成营运,而另一个位於当地的项目"市府恒隆广场"亦於今年9月开幕.

但在租金方面,二线城市高端购物商场於今年上半年平均较去年上涨10%,至每平方米865元人民币,而一线城市升幅则为8%,至每平方米1,480元.成都的租金则跑赢其他二线城市.

林浩文指,成都是中国消费力最强城市之一,吸引了不少本地发展商到当地投资兴建大型购物商场,但不少商场的营运水平欠佳,假如供应量继续上升,将会影响整体市场气氛.

虽然近期内地消费尤其是奢侈品的消费似有减弱迹象,但莱坊执行董事夏博安认为,到底这一轮的零售销售总额增长放缓是短暂调整,还是广泛回调的开始,这一点仍有待观察,但如果政府着手提供更多社会保障,大众的消费意欲将会有所提升.

显示消费动向的1-9月中国社会消费品零售总额同比增长14.1%,与1-6月的增长14.4%相比出现放缓.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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